Суд в Лондоне обязал Нигерию выплатить британской компании треть госбюджета

17 августа, 2019, 20:14

Правительство Нигерии обязано выплатить британской компании Process&Industrial Development Limited (P&ID) компенсацию в размере $9 млрд долларов в качестве компенсации за невыполненный контракт

Соответствующее постановление принято Высоким судом Лондона в пятницу, 16 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Times.

Отмечается, что данная сумма составляет одну треть от государственного бюджета страны на текущий год.

Почти десять лет назад нигерийское правительство подписало с инжиниринговой и управляющей компанией P&ID 20-летнее соглашение о поставках и переработке природного газа. Однако работы по нему практически не осуществлялись.

Летом 2012 года британская компания подала иск в арбитражный суд Лондона. Пять лет назад суд вынес решение в пользу P&ID, обязав Нигерию выплатить за невыполнение контракта сумму в размере 6,6 млрд долларов.

Однако нигерийское правительство подало апелляцию в Высокий суд Лондона с целью добиться пересмотра этого решения трибунала.

После рассмотрения дела суд постановил оставить в силе решение арбитражного трибунала, насчитав при этом к долгу набежавшие проценты.