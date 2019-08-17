Суд арестовал швейцарские счета и итальянские виллы Азарова-младшего

17 августа, 2019, 10:41

Киевский апелляционный суд арестовал банковские счета в Швейцарии, а также недвижимость в Италии и в оккупированном Крыму бывшего депутата Верховной Рады, сына експремьер-министра Николая Азарова Алексея и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), 3 его дома в Украине

Об этом говорится в обнародованном 15 августа 2019 года постановлении суда за 8 августа, передает Еспресо.TV .

Решение принимали судьи Фрич, Слива, Юрдига.

Отмечено, что в начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.

Генпрокуратура отметила, что полученные доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирм, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.

Апелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside EstatesLimited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.

Также наложен арест на 2 дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла.

Кроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: 2 коттеджа, 3 земельных участка, 3 жилых дома, 2 домовладения и гараж.

При этом жилой дом, 2 домовладения и земельный участок Азарова передано для реализации АРМА.

Решение суда вступило в силу 8 августа, обжалованию не подлежит.