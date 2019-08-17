Суд арестовал швейцарские счета и итальянские виллы Азарова-младшего
Об этом говорится в обнародованном 15 августа 2019 года постановлении суда за 8 августа, передает Еспресо.TV .
Решение принимали судьи Фрич, Слива, Юрдига.
Отмечено, что в начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.
Генпрокуратура отметила, что полученные доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирм, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.
Апелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside EstatesLimited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.
Также наложен арест на 2 дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла.
Кроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: 2 коттеджа, 3 земельных участка, 3 жилых дома, 2 домовладения и гараж.
При этом жилой дом, 2 домовладения и земельный участок Азарова передано для реализации АРМА.
Решение суда вступило в силу 8 августа, обжалованию не подлежит.
- В октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Николаю Азарову и его сыну Алексею Азарову в получении 140 млн грн взятки . Таким образом, з0а версии следствия, ими было "продано" должность первого вице-премьера.
- МВД объявило в розыск сына Азарова.
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