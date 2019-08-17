Стало известно, сколько миллионов потерял порт Бердянска из-за блокады Азова
Об этом заявил директор ГП БМТП "Александр Трощенков, передает Еспресо.TV со ссылкой на Порты Украины .
"ГП" Бердянский морской торговый порт "(БМТП) получил $ 4,6 млн прибыли в 2018 году в результате ограничения судоходства при строительстве Российской Федерацией (РФ) моста через Керченский пролив и практики осмотра силовиками РФ судов, следующих в / из украинских портов на Азовском море ", - говорится в сообщении.
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В частности, Бердянский морской торговый порт прекратил отгружать металл и глину. Производители металлопродукции переориентировались на порты Черного моря.
"Благодаря диверсификации грузов, (до разгрузки в Бердянске - ред.) удалось привлечь комплекты ветроэнергетических установок General Eectric - в прошлом году успешно обработано 26 комплектов, в текущем году также перегружено 26 комплектов, а в перспективе еще 27 комплектов", - говорят портовики.
Представители частных портовых операторов, работающих в Бердянском порту, заявили, что из-за задержания судов оккупантами в прошлом году (во судов стояли в море по несколько недель), трейдеры потеряли интерес к портам Азова.
В ГП "Администрация морских портов Украины" отметили, что украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд грн прибыли.
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