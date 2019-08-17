Российская оппозиция отказалась от многолюдной протестной субботы

17 августа, 2019, 12:46

В отличие от уличных протестов 27 июля 3 и 10 августа, сегодня, 17 августа 2019 года, в столице России будут иметь место лишь одиночные пикеты, когда один пикетчик передает "эстафету" второму

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на МБХ медиа .

Требования противников режима Путина остаются неизменными. Они те же, что й 10 августа:

прекратить уголовные и административные дела, возбужденные в связи с мирными выступлениями граждан на защиту Конституции и своих избирательных прав; освободить незаконно арестованных по сфабрикованному делу о так называемых массовых беспорядках;

публично расследовать и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства и выстраивании механизма политических репрессий;

зарегистрировать независимых кандидатов.

Напомним, перед этим в Москве три субботы подряд бушевали уличные протесты, вызванные снятием с регистрации кандидатов от оппозиции.

Также стало известно о загадочном отравлении главы негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.