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Espreso.tvМирРоссийская оппозиция отказалась от многолюдной протестной субботы

Российская оппозиция отказалась от многолюдной протестной субботы

В отличие от уличных протестов 27 июля 3 и 10 августа, сегодня, 17 августа 2019 года, в столице России будут иметь место лишь одиночные пикеты, когда один пикетчик передает "эстафету" второму

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на МБХ медиа .

Требования противников режима Путина остаются неизменными. Они те же, что й 10 августа:

  • прекратить уголовные и административные дела, возбужденные в связи с мирными выступлениями граждан на защиту Конституции и своих избирательных прав; освободить незаконно арестованных по сфабрикованному делу о так называемых массовых беспорядках;
  • публично расследовать и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства и выстраивании механизма политических репрессий;
  • зарегистрировать независимых кандидатов.

Напомним, перед этим в Москве три субботы подряд бушевали уличные протесты, вызванные снятием с регистрации кандидатов от оппозиции.

Также стало известно о загадочном отравлении главы негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

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