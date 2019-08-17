Россияне и наемники не позволили ОБСЕ установить камеру наблюдения вблизи Золотого

17 августа, 2019, 19:13

Российско-оккупационные силы не провели разминирование территории на участке "Золотое" на Донбассе, из-за чего ОБСЕ не смогла установить камеру для круглосуточного видеомониторинга

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 16 августа представителями СММ ОБСЕ планировалось посещение участка разведения сил и средств №2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ, для мониторинга ситуации на упомянутом участке разведения. С целью практической реализации упомянутого мероприятия украинская сторона своевременно и в полном объеме выполнила работы по разминированию на территории, проходящей через подконтрольную Украине часть участка разведения", - сообщают в штабе Объединенных сил.

В то же время члены незаконных вооруженных формирований РФ не провели разминирование, что не позволило техперсоналу СММ ОБСЕ выполнить запланированные мероприятия на определенном участке разведения.

"Таким образом ВФ РФ грубо нарушают Минские договоренности", - отметили в штабе, добавив, что работы будут вестись в рамках выполнения достигнутых договоренностей по разведению сил и средств на участке №2 "Золотое".