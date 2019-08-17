Россия освободила украинского политзаключенного Владимира Присича

17 августа, 2019, 07:56

В Украину после трех лет незаконного заключения вернулся политзаключенный, фигурант "дела украинских диверсантов" в оккупированном РФ Крыму Владимир Присич

Его освободили 15 августа с колонии в Кабардино-Балкарии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы, в которой есть информация от родственников пленника Кремля.

"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует дальнейшего лечения и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно консульской службы МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания . Также Владимир благодарит всех небезразличных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучшим ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.