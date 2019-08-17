Россия освободила украинского политзаключенного Владимира Присича
Его освободили 15 августа с колонии в Кабардино-Балкарии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы, в которой есть информация от родственников пленника Кремля.
"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует дальнейшего лечения и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно консульской службы МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания . Также Владимир благодарит всех небезразличных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучшим ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.
- 18 мая 2017 года "судья Гагаринского районного суда" Севастополя Павел крилля приговорил харьковчанина Присич до 3 лет лишения свободы . При этом он "зачислили" один год в следственном изоляторе.
- Мужчину обвиняли в том, что он сообщник "украинских диверсантов", задержанных ФСБ на границе с Крымом в начале августа 2016 года.
- На судебном заседании Присич заявил, что все показания он давал под пытками.
- В приговоре, копию которого получили правозащитники, речь шла который якобы виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
- Всего, в течение 2016 года по сфабрикованному ФСБ делу "украинских диверсантов" в Крыму были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.
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