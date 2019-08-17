"Взял бы автомат и тра-та-тах". На Тернопольщине владелец предприятия уволил за антиукраинскую позицию работников из Харькова

17 августа, 2019, 15:32

Рабочие одного из предприятий в городе Бучач Тернопольской области, распивая спиртное на глазах у сотни людей, поносили украинский язык и украинцев. Последней каплей для очевидцев стала фраза "Взял бы, с*ка, автомат и тра-та-тах". После неё неравнодушный тернопольчанин вызвал полицию

Об истории, случившейся 15 августа 2019 года, рассказал на своей странице в соцсети Роман Довбенко, который и обратился в милицию, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 20 минут.

"Сделав покупки в супермаркете "Европа", выхожу на парковку к машине и обращаю внимание на то, что на территории гордо бухают русскоязычные мужчины, - написал он. - Все бы ничего, но при мне один другому рассказывает: "...И она меня сегодня спросила, почему я не разговариваю на украинском языке, а я послал её на х*й. Взял бы, с*ка, автомат и тра-та-тах" ... Ну это уже слишком ... После этого мужчина вызвал полицию.

Людей, которые "взяли бы автомат" привлекли к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

"Вынесли три постановления. А дальше оказалось, что это рабочие, которые работали на одном из предприятий области. Хозяин оказался неравнодушным гражданином нашей страны и сразу же уволил их с работы. 16 августа "друзья" Украины собрали чемоданы и были отправлены из Бучача на Харьков ", - добавил Довбенко.

По его словам, чтобы привлечь виновных к ответственности за хулиганство должна быть вторая сторона конфликта, плюс постановление не выносит полиция, она только составляет протокол и направляет в суд. А в суде, если рассматривают ст. 173 КУоАП, обязательна явка нарушителя.

"Поскольку они из Харькова не приедут в суд, а по админке у нас и привод принудительный не сделают, то получится лишняя борьба с ветряными мельницами. Хорошо, что хоть "за распитие" полиция вынесла постановления", - подчеркнул Довбенко в общении с журналистами.

В свою очередь заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области Андрей Василик заявил, что 15 августа около 18:20 в Бучацкое отделение полиции поступило сообщение от местного жителя, что возле одного из супермаркетов в Бучаче неизвестные распивают спиртное.

"На месте происшествия полицейские обнаружили четырех человек, трое из которых употребляли алкоголь. Нарушителями оказались жители Харьковской области. Мужчины объяснили, что на Бучаччину приехали на временные заработки. На данных лиц полицейские составили административные постановления по части 1 статьи 178 КУоАП - распитие пива, алкогольных , слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Одному лицу вынесено предупреждение, на двух других - наложен штраф, который они обязаны уплатить в 14-дневный срок", - сказал он.