При выплате ему $10 тыс. "долга" в Калуше схватили криминального авторитета "Мишку Бритого"

17 августа, 2019, 21:12

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег с представителей коммерческих структур

Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой, информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя $70 тыс.

Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" размером $10 тыс.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация проводилась поздно вечером в пятницу, 16 августа 2019 года, рассказывает калушский портал Окна.

Место задержания и обыска подозреваемого было окружено кордоном бойцов Нацгвардии.

По данным агентства Галка, задержанный - известный в криминальных кругах калушанин "Мишка Бритый" (настоящее его имя - Михаил Люра) 1970 года рождения.

Во время Евромайдана, в января 2014 года, мужчина стал героем скандала, когда в нетрезвом состоянии на автомобиле "Лексус" приехал во Франковск к ОГА и с использованием нецензурной брани требовал, чтобы все разошлись.

В 2007 году "Мишка Бритый" организовал поставку синтетических наркотиков из Франции в Украину для их распространения на территории Ивано-Франковской области, за что в дальнейшем был судим.