После принятия Римского статута украинских добровольцев могут перестать пускать за границу, - Татьяна Чорновол

17 августа, 2019, 18:52

Если новая Верховная Рада Украины ратифицирует Римский статут - это будет иметь чрезвычайно сложные последствия для Украины, для военных, ветеранов и добровольцев

Об этом в эфире телеканала Прямой заявила народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол, передает Еспресо.TV.

"Заместитель главы Офиса президента, некий господин Рябошапка заявил, что одна из главных задач Верховной Рады Украины - это ратифицировать Римский статут. Римский статут - это суд по военным преступлениям в Гааге. На самом деле это будет иметь чрезвычайно сложные последствия для Украины, для украинских военных, для ветеранов, для добровольцев. Хотя, конечно, это подается в хорошей, так сказать, упаковке, как такая яркая конфета, и кажется все правильно: да, нам надо принимать участие в суде в Гааге по военным преступлениям. Вроде все правильно. Потому что Российская Федерация совершала на территории Украины военные преступления", - заявила она.

Однако, по ее словам, дело в том, что Россия не ратифицировала Римский статут.

"Поэтому никоим образом привлечь Россию за военные преступления в Украине будет невозможно. А вот наоборот, привлекать украинских военных, украинских ветеранов, украинских добровольцев к военным преступлениям тогда станет возможным, если Украина ратифицирует этот Римский статут. И, поверьте, у России очень много средств очень большое влияние на международной арене. Очень много заявителей, которые напишут эти заявления. Опять-таки, о чем будет в этих заявлениях? Абсолютно убеждена, что в этих заявлениях будет огромное количество показаний против украинских добровольцев. Потому что на момент 14 года, когда пошли на фронт, они не были официально никак оформлены с самого начала. Опять-таки, "Правый сектор" у нас вообще долгое время не был никоим образом официально оформлен. Поэтому я прогнозирую, что в таком случае наши бойцы, например, "Правого сектора" и добровольцы не смогут выезжать за границу", - пояснила Чорновил.