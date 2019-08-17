Неадекватный водитель Mitsubishi Lancer устроил тройное ДТП на проспекте Бажана в Киеве
По словам свидетелей, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, вероятно, из-за высокой скорости врезался в зад автомобиля Hyundai Accent, который двигался в правой полосе. От удара "Хюндай" с разбитым задом выбросило влево, неуправляемое авто пересекло три полосы движения и влетело в отбойник. После контакта с металлическим ограждением "Хюндай" раскрутило и он по касательной задел BMW, который двигался в попутном направлении, рассказывают Вартови.Еспресо.
При этом виновник аварии на Mitsubishi с разбитым передом и, оставив номерной знак на асфальте, скрылся с места происшествия, его догнали неравнодушные водители свидетели и остановили примерно через километр, возле метро "Харьковская". Водитель Митсубиси рассказал очевидцам, что будто бы он никуда не сбегал и вообще не причастен к этой ДТП. Но потом сказал, что ему стало плохо, из-за чего и произошла авария.
В результате аварии пострадала девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье "Хюндай" - ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также через час вызвали "скорую" водителю и пассажиру "Митсубиси".
Свидетели утверждают, что они были не совсем в адекватном состоянии. Является ли это последствиями стресса после аварии или опьянения - установит медицинская экспертиза. По словам очевидцев, на месте мужчину патрульные драгером не проверяли.
В результате ДТП образовалась огромная пробка в направлении выезда из города в сторону Борисполя.
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