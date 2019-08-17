//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАномальные ливни затопили улицы Стамбула, а в Сочи поднялся уровень воды в реках

Аномальные ливни затопили улицы Стамбула, а в Сочи поднялся уровень воды в реках

Сегодня в Стамбуле
фото: haberturk.com
Мощные ливни в субботу, 17 августа 2019 года, привели к наводнению в Стамбуле. Один человек погиб

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press .

Из-за обильных дождей в городе затоплены улицы и подвальные помещения зданий. Кроме того, прервано железнодорожное сообщение, нарушена работа наземного транспорта и паромов через Босфор.

В центре затопило здание Большого базара, на нескольких улицах повалены деревья.

Есть данные о по крайней мере одном погибшем мужчине, чье тело было обнаружено в затопленном подземном переходе.

При этом в российском курорте Сочи, после того как прошел сильный дождь, уровень воды в четырех реках поднялся до опасных отметок.

"Наблюдается подъем уровня рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста", - сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что реки не выходили из берегов и домовладения пока не подтопило. На улицах Азовская, Несебрская и на участке дороги в селе Веселое спасатели с помощью техники откачивают воду из низинных участков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 августа, 2019 суббота

больше новостей

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать