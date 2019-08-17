Аномальные ливни затопили улицы Стамбула, а в Сочи поднялся уровень воды в реках

17 августа, 2019, 21:37

Сегодня в Стамбуле фото: haberturk.com

Мощные ливни в субботу, 17 августа 2019 года, привели к наводнению в Стамбуле. Один человек погиб

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press .

Из-за обильных дождей в городе затоплены улицы и подвальные помещения зданий. Кроме того, прервано железнодорожное сообщение, нарушена работа наземного транспорта и паромов через Босфор.

В центре затопило здание Большого базара, на нескольких улицах повалены деревья.

Есть данные о по крайней мере одном погибшем мужчине, чье тело было обнаружено в затопленном подземном переходе.

При этом в российском курорте Сочи, после того как прошел сильный дождь, уровень воды в четырех реках поднялся до опасных отметок.

"Наблюдается подъем уровня рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста", - сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что реки не выходили из берегов и домовладения пока не подтопило. На улицах Азовская, Несебрская и на участке дороги в селе Веселое спасатели с помощью техники откачивают воду из низинных участков.