16 августа на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - без потерь
17 августа, 2019, 07:24
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в Минобороны.
16 августа 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 17 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В частности, обстрелы с ны русских и наемников зафиксировано поблизости
Лебединского,
Водяного,
Марьинки,
Новолуганского,
Зайцево,
Крымского.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в Минобороны.
Уже сегодня, 17 августа, противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Павлополя - с автоматического гранатомета.
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