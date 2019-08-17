16 августа на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - без потерь

17 августа, 2019, 07:24

16 августа 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 17 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В частности, обстрелы с ны русских и наемников зафиксировано поблизости

Лебединского,

Водяного,

Марьинки,

Новолуганского,

Зайцево,

Крымского.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в Минобороны.



Уже сегодня, 17 августа, противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя - с автоматического гранатомета.