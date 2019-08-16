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Espreso.tvОбществоYouTube запретит жаловаться на короткие или случайные фрагменты чужой музыки в роликах

YouTube запретит жаловаться на короткие или случайные фрагменты чужой музыки в роликах

В сентябре видеохостинг YouTube запретит правообладателям подавать жалобы на ролики, где их музыка используется в течение короткого времени

Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Одна из тенденций, которую мы видели, это агрессивное требование очень коротких музыкальных клипов, которые используются в монетизированных видео. Эти претензии могут показаться особенно несправедливыми, поскольку они переводят весь доход от автора заявителю, независимо от количества заявленной музыки ", - пояснили такое решение в YouTube.

Непреднамеренное использование музыки включает случаи, когда песню не добавляли в ролик специально и у автора видео нет с ней никакого взаимодействия. Например: телевизор в фоновом режиме, или музыка из кафе.

Правообладатели не смогут зарабатывать деньги на видео, в которых используются короткие фрагменты их музыки или ее случайное воспроизведение. При подаче жалобы они смогут просто убрать заработок с видео его создателя или заблокировать ролик полностью.

В YouTube надеются, что без возможности монетизации таких роликов владельцы авторских прав с большей вероятностью не оставят жалобу или выберут вариант только с лишением автора ролика заработка.

В компании считают, что в краткосрочной перспективе количество таких блокировок может возрасти, поскольку правообладатели могут остаться без заработка из таких видео. Но в долгосрочной перспективе YouTube рассматривает новые правила как "важный шаг к достижению правильного баланса".

Новые правила не распространяются на совпадения, найденные автоматической системой YouTube Content ID - в этом случае правообладатели продолжат зарабатывать на размещении рекламы в таких видео.

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