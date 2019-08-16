16 августа, 2019, 20:30

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил о готовности собирать все необходимые доказательства, чтобы доказать свою невиновность

Об этом он заявил во время заседания суда, передает Еспресо.TV

"Я готов защищать себя всеми законными способами, я буду собирать доказательства и все объяснять, отвечать на все упреки", - отметил Гримчак.

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Также заместитель министра заверил, что готов ходить на работу, не общаться с другими фигурантами уголовного производства и выполнять все требования следствия и суда.

"Не понимаю, почему пребывание за решеткой от чего-то защитит, а выход из СИЗО за 12 млн полностью изменит все вопросы. Вопрос в деньгах? Я законопослушный человек, я обещаю не убегать и не прятаться от следствия. Если делаешь шаг, чтобы спрятаться - ты признаешь свою вину. Я готов себя защищать в дальнейшем", - добавил он.

Также Грымчак рассказал историю "для тех, кто считает, что $ 500 тыс. Это огромные деньги":

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"Самая крупная взятка, которую мне предлагали - $ 6,5 млн. Если я бы сказал $ 10 млн - дали бы. Я сказал, что мне неинтересно. Эти деньги лежали рядом на диване. Мог взять, сколько хочу. Мне бы за это ничего не было. Надо было просто отдать карточку для голосования ".