Великобритания запретила поставки подводных аппаратов в Россию
16 августа, 2019, 10:19
Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных аппаратов и сопутствующего оборудования
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам международной торговли.
Запрет распространяется на экспорт подводных аппаратов и компонентов к ним, программного обеспечения и технологий.
Согласно сообщению, новые ограничения введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций.
Эти действия, по оценке Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски.
В документе уточняется, что запрет вступил в силу 14 августа 2019 г.
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