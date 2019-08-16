Великобритания запретила поставки подводных аппаратов в Россию

16 августа, 2019, 10:19

Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных аппаратов и сопутствующего оборудования

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам международной торговли.

Запрет распространяется на экспорт подводных аппаратов и компонентов к ним, программного обеспечения и технологий.

Согласно сообщению, новые ограничения введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций.

Эти действия, по оценке Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски.

В документе уточняется, что запрет вступил в силу 14 августа 2019 г.