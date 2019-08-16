//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Житомирской области 4 врачей подозревают в халатности, повлекшей смерть подростка

В Житомирской области 4 врачей подозревают в халатности, повлекшей смерть подростка

Обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Установлено, что в мае 2015 года, с места ДТП, бригадой скорой медицинской помощи в КУ "Центральная районная больница Красноармейской райсовета" доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога.

Однако на следующий день во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии состояние больного ухудшилось и наступила смерть.

По результатам экспертиз, проведенных специализированными учреждениями, в том числе и ГУ "Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины" установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, ненадлежаще проведена диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз и не госпитализирован в специализированное отделение стационара.

Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум относительно больного, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд. Публичное обвинение будет осуществлять Новоград-Волынская местная прокуратура.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать