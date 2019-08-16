16 августа, 2019, 07:53

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта планируют объединить в одно - Министерство гуманитарной политики, которое может возглавить руководитель телеканала СТБ и внештатный советник президента Владимир Бородянский

Об этом в интервью Громадскому сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

"Это не беспочвенные слухи. Действительно, работа и мысли такие есть", - сказал Костюк.

Он также отметил, что функционал министерств при объединении не исчезнет.

"Все те функции, которые они выполняли, остаются", - отмечает Костюк. - "Кстати, это британская модель. В Британии и культура, и спорт, и медиа объединены в одно министерство".

На вопрос журналиста, останется ли Министерство информационной политики в нынешнем виде, Костюк отметил, что весь функционал, который прописан на бумаге Министерства, нужен.

"Функционал весь должен быть сохранен. Единственное - должно больше быть добавлено людей, которые разбираются в, скажем, маркетинге", - сказал он.

При этом Костюк отметил, что работа в этой сфере была выполнена не совсем эффективно.

"Задача Министерства информационной политики - в том числе доносить определенные месседжи. Там было добавлено очень много людей, которые разбираются в информационной безопасности с технической точки зрения, а не с точки зрения контента", - добавил Костюк.