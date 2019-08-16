У Зеленского подтвердили намерение объединить два министерства в одно, которое может возглавить Бородянский
Об этом в интервью Громадскому сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.
"Это не беспочвенные слухи. Действительно, работа и мысли такие есть", - сказал Костюк.
Он также отметил, что функционал министерств при объединении не исчезнет.
"Все те функции, которые они выполняли, остаются", - отмечает Костюк. - "Кстати, это британская модель. В Британии и культура, и спорт, и медиа объединены в одно министерство".
На вопрос журналиста, останется ли Министерство информационной политики в нынешнем виде, Костюк отметил, что весь функционал, который прописан на бумаге Министерства, нужен.
"Функционал весь должен быть сохранен. Единственное - должно больше быть добавлено людей, которые разбираются в, скажем, маркетинге", - сказал он.
При этом Костюк отметил, что работа в этой сфере была выполнена не совсем эффективно.
"Задача Министерства информационной политики - в том числе доносить определенные месседжи. Там было добавлено очень много людей, которые разбираются в информационной безопасности с технической точки зрения, а не с точки зрения контента", - добавил Костюк.
- Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-