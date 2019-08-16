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Espreso.tvОбществоВ Зеленского объяснили, почему приостановили финансирование городов

В Зеленского объяснили, почему приостановили финансирование городов

Финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие временно заблокировали для проверки новым составом Кабинета министров эффективности использования бюджетных средств в рамках проектов, которые содержат коррупционные риски

Об этом сообщил Офис президента, передает Укринформ.

"Временная остановка финансирования решений Правительства, определенных в распоряжении Кабинета министров Украины от 5 июля 2019 №492-р "О внесении изменений в перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2019 году на средства государственного фонда регионального развития, в том числе финансируемых с целью погашения кредиторской задолженности, зарегистрированной органами Государственной казначейской службы по состоянию на 1 января 2019 года" и в распоряжении от 10 июля 2019 №500-р "Некоторые вопросы распределения в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий", сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, как-то: детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и прочее", - отметили в ОПУ.

Помимо того, в Офисе сообщили, что с целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров.
"При условии выявления нарушений или коррупционных рисков проекты будут скорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в быстрые сроки. По данным Офиса президента, Кабинет министров изучает вопрос", - сообщили в Офисе.

В ОПУ отметили, что при смене власти "наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски".

"Представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования и проекты, которые будут финансироваться из бюджета и после того, как чиновники оставят свои позиции. Цель президента как гаранта конституционных прав граждан - предотвратить реализацию этого негативного сценария", - отметили в Офисе президента.

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