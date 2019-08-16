В Украине с начала года утонули более 900 человек

16 августа, 2019, 10:48

С начала 2019 года на водоемах страны утонули 907 человек

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в августе утонули 70 человек.

"В перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать... Только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907 человек", - говорится в сообщении.

Судя по количеству чрезвычайных событий возле водоемов, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает: