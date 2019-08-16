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Espreso.tvОбществоВ Украине с начала года утонули более 900 человек

В Украине с начала года утонули более 900 человек

С начала 2019 года на водоемах страны утонули 907 человек

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в августе утонули 70 человек.

"В перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать... Только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907 человек", - говорится в сообщении.

Судя по количеству чрезвычайных событий возле водоемов, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает:

  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
  • не заплывайте далеко, никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
  • температура воды должна быть не ниже +17;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;
  • отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.
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