В Станице Луганской запустили многоместный электрокар от КПВВ к разрушенному мосту

16 августа, 2019, 12:31

С 16 августа начал регулярное движение гольф-кар от контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской до разрушенного моста через Северский Донец и обратно

Об этом председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий сообщил в Facebook.

"На коротком, но важном "маршруте мира" - 800 метров между мостом и КПВВ "Станица Луганская" начал курсировать первый электрокар. Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами "линии разграничения", реализованный совместно с Полевым офисом Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ООН в г. Северодонецк", - написал глава Луганской ОГА.

По его словам, использование на этом маршруте большого автобуса является весьма проблематичным с точки зрения безопасности людей и технического обслуживания, поэтому замена его на более маневренные и экономичные гольф-кары - это оптимальное решение проблемы. Но пока это - перспектива, отмечает Комарницкий.

"Представители Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН лучше других это понимают. Ведь они работают по обе стороны линии разграничения. Спасибо нашим надежным партнерам за все, что сделано по обустройству КПВВ от строительства навесов, под которыми люди могут отдохнуть, закупки инвалидных колясок до оснащения рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный гольф-кар", - добавил глава Луганской области.