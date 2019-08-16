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Espreso.tvОбществоВ США ищут фаната, который за $ 1 тыс. будет смотреть сериал "Друзья" 25 часов без перерыва

В США ищут фаната, который за $ 1 тыс. будет смотреть сериал "Друзья" 25 часов без перерыва

Компания Frontier Communications в честь 25-летия популярного сериала "Друзья" устраивает испытания для настоящего поклонника этого сериала

Об этом пишет Frontier, передает 24 канал.

Отмечается, что тот, кто сможет смотреть эпизоды сериала 25 часов подряд, получит денежное вознаграждение в размере $ 1 тыс.

Для регистрации нужно указать своего любимого героя, а также объяснить, кто был прав при расставании - Рейчел или Росс.

После заполнения анкеты ресурс выберет участников, которые должны пройти марафон с 16 до 22 сентября 2019 года.

В течение 25 часов можно посмотреть примерно треть эпизодов сериала "Друзья". В течение просмотра фанат "Друзей" должен делать посты в Twitter и публиковать фото со своими друзьями.

После прохождения челленджа участник получит денежное вознаграждение, а также подписку на Netflix на 12 месяцев.

 

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