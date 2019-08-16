В США произошла стрельба возле университета, есть жертвы

"Два человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в штате Алабама в четверг вечером", - сообщили в местной полиции.

Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла за пределами университетского кампуса.

В полиции отметили, что один человек был смертельно ранен на месте происшествия. Второй человек умер от ранений в больнице. Еще двое других пострадавших получили серьезные травмы. Один человек получил легкие повреждения.

Стрелка пока не задержали.