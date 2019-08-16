В США произошла стрельба возле университета, есть жертвы
16 августа, 2019, 18:05
Два человека погибли, еще трое получили повреждения в результате стрельбы возле государственного университета американского штата Алабама
Об этом сообщает New York Post.
"Два человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в штате Алабама в четверг вечером", - сообщили в местной полиции.
Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла за пределами университетского кампуса.
В полиции отметили, что один человек был смертельно ранен на месте происшествия. Второй человек умер от ранений в больнице. Еще двое других пострадавших получили серьезные травмы. Один человек получил легкие повреждения.
Стрелка пока не задержали.
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