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Espreso.tvМирВ США произошла стрельба возле университета, есть жертвы

В США произошла стрельба возле университета, есть жертвы

Два человека погибли, еще трое получили повреждения в результате стрельбы возле государственного университета американского штата Алабама
Об этом сообщает New York Post.

"Два человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в штате Алабама в четверг вечером", - сообщили в местной полиции.

Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла за пределами университетского кампуса.

В полиции отметили, что один человек был смертельно ранен на месте происшествия. Второй человек умер от ранений в больнице. Еще двое других пострадавших получили серьезные травмы. Один человек получил легкие повреждения.

Стрелка пока не задержали.

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