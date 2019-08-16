В США на аукционе продали машину Джеймса Бонда за $ 6,4 млн
16 августа, 2019, 16:23
В США на аукционе продали автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года
Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома Sotheby's, который и продал машину.
Имя покупателя не разглашается.
Aston Martin с рядом шпионских функций, которые использовали во время съемок, продали в городе Монтерей в США.
Аукционный дом заявил, что такая сумма стала рекордной для DB5.
При этом проданное авто играло "рекламную" роль для фильмов Бондианы, и ни разу не появлялось на экране.
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