В США на аукционе продали машину Джеймса Бонда за $ 6,4 млн

16 августа, 2019, 16:23

В США на аукционе продали автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года

Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома Sotheby's, который и продал машину.

Имя покупателя не разглашается.

Aston Martin с рядом шпионских функций, которые использовали во время съемок, продали в городе Монтерей в США.

Аукционный дом заявил, что такая сумма стала рекордной для DB5.

При этом проданное авто играло "рекламную" роль для фильмов Бондианы, и ни разу не появлялось на экране.