В США мальчик нашел зуб мамонта возрастом 10 тыс. лет

16 августа, 2019, 19:04

Во время каникул в штате Огайо 12-летний Джексон Гепнер обнаружил ребристый объект рядом с отелем. Оказалось, что это зуб мамонта

Об этом говорится на сайте отеля The Inn at Honey Run.

"Его отец и дядя разбираются в естествознании. Они начали искать в интернете ответ и выяснили, что найденный предмет может быть зубом мамонта или мастодонта ", - рассказал владелец отеля Джейсон Найс.

Семья Джексона и владелец отеля связались с профессорами и учеными в этом районе, чтобы узнать, что именно нашел парень.

Профессора Дейл Гнидовець из Ортонского геологического музея, Найджел Бруш с геологического факультета Эшлендского университета и Ник Кардулис из Программы археологии Вустерского колледжа подтвердили, что подросток нашел гигантский зуб.

Кроме того, по мнению специалистов, возраст зуба несколько тысяч лет. Зуб принадлежал мамонту или мастодонту.