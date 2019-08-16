В США мальчик нашел зуб мамонта возрастом 10 тыс. лет
Об этом говорится на сайте отеля The Inn at Honey Run.
"Его отец и дядя разбираются в естествознании. Они начали искать в интернете ответ и выяснили, что найденный предмет может быть зубом мамонта или мастодонта ", - рассказал владелец отеля Джейсон Найс.
Семья Джексона и владелец отеля связались с профессорами и учеными в этом районе, чтобы узнать, что именно нашел парень.
Профессора Дейл Гнидовець из Ортонского геологического музея, Найджел Бруш с геологического факультета Эшлендского университета и Ник Кардулис из Программы археологии Вустерского колледжа подтвердили, что подросток нашел гигантский зуб.
Кроме того, по мнению специалистов, возраст зуба несколько тысяч лет. Зуб принадлежал мамонту или мастодонту.
- По данным Центра истории Огайо, в штате ранее были обнаружены окаменелости мастодонта и мамонта, которые вымерли около 10 тыс. лет назад. Животные были травоядными, поэтому их коренные зубы имели гладкие гребни для поедания травы
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