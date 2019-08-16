В России посадили на 9 лет основателя донецкого футбольного клуба и бизнес-партнера Таруты
Об этом сообщает championat.com.
Московский городской суд приговорил Мкртчана к девяти годам колонии общего режима за мошенничество. Также ему был назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Кроме того, Мкртчан будет обязан выплатить более 198 млрд рублей в пользу "Фонда промышленных активов". Слушания по делу проходило в закрытом режиме. При этом своей вины предприниматель не признал.
По версии следствия, в период с 2009 по 2013 год Мкртчан, находясь на руководящей должности в "Индустриальном союзе Донбасса", организовал получение в "Внешэкономбанке" кредитных средств через оффшорные компании. Сумма якобы совершенного мошенничества составляет более 1 млрд рублей. 8 февраля 2018 года Мкртчан был арестован.
Олег Мкртчан был одним из основателей донецкого футбольного клуба "Металлург", который прекратил существование в 2015 году. Также бизнесмен был президентом российского футбольного клуба "Кубань" из Краснодара.
- Напомним, 9 февраля 2018 года в России арестовали гендиректора "Индустриального союза Донбасса" бизнес-партнера Сергея Таруты Олега Мкртчана.
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