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Espreso.tvОбществоВ Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием Жака Месье

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием Жака Месье

В ходе совместной операции правоохранительных органов Бельгии и Португалии задержали одного из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире, бельгийца Жака Месье

Об этом сообщает федеральная полиция Бельгии, передает The National.

"В среду вечером в большом фермерском доме у португальского города Эвора был задержан 66-летний Жак Месье", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, торговца подвела страсть к лошадям. Ведь Месье отследили благодаря неуплаченному чеку на сумму 2,5 тыс. евро за перевозку животных в Португалию.

Апелляционный суд Брюсселя приговорил его к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $4,9 миллиона долларов в октябре прошлого года за незаконную торговлю оружием и участие в преступной организации.

Отметим, что в 2010 году Месье был приговорен к 23 месяцам заключения в США за попытку ввезти контрабандой в Ирак частей реактивного истребителя.

В 2002 году Брюссельский суд приговорил Месье до более чем трем месяцам за решеткой за продажу оружия, включая гранатометы и ракетные части, в Иран, Китай, Эквадор, Боснию и Герцеговину и Хорватию в 1980-х и 1990-х годах.

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