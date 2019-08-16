В парке "Наталка" на столичной Оболони появилась кнопка экстренного вызова полиции
16 августа, 2019, 15:18
В парке "Наталка" установили кнопку экстренного вызова помощи, с помощью которой горожане могут быстро сообщить об экстренной ситуации диспетчерам полиции
Об этом сообщает Укринформ.
Такие кнопки уже установлены на:
- Smart street, Салютная, 2
- Аллее художников
- Пейзажной аллее
- Парк "Владимирская горка"
"Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи", - добавили в МВД.
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