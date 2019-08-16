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Espreso.tvОбществоВ парке "Наталка" на столичной Оболони появилась кнопка экстренного вызова полиции

В парке "Наталка" на столичной Оболони появилась кнопка экстренного вызова полиции

В парке "Наталка" установили кнопку экстренного вызова помощи, с помощью которой горожане могут быстро сообщить об экстренной ситуации диспетчерам полиции

Об этом сообщает Укринформ.

Такие кнопки уже установлены на:

  • Smart street, Салютная, 2
  • Аллее художников
  • Пейзажной аллее
  • Парк "Владимирская горка"

"Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи", - добавили в МВД.

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