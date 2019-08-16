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Espreso.tvОбществоВ Пакистане в мечети взорвалась бомба, есть погибшие

В Пакистане в мечети взорвалась бомба, есть погибшие

В Пакистане в городе Кветта провинции Белуджистан прогремел взрыв в мечети

Об этом пишет ANI .

Отмечается, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, еще как минимум 15 человек получили ранения.

Сейчас правоохранители устанавливают причины взрыва.

По предварительной информации, в мечети сдетонировала бомба.

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