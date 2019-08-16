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Espreso.tvОбществоВ Нидерландах умерла принцесса Кристина

В Нидерландах умерла принцесса Кристина

Королевская семья объявила, что принцесса Кристина умерла в пятницу, 16 августа, в возрасте 72 лет от рака кости

Об этом пишет France 24 .

Отмечается, что принцесса была почти слепой от рождения.

"Мы расстроены смертью нашей дорогой сестры и тети. Кристина была яркой личностью с большим сердцем", - говорится в сообщении королевского семейства.

Известно, что в 1975 году принцесса вышла замуж за кубинского учителя Хорхе Гильермо, который отказался от своего права наследовать престол. За годы брака у супругов родилось трое детей. В 1996 году супруги развелись.

Кристина будет кремирована в частном порядке.

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