В Нидерландах умерла принцесса Кристина
16 августа, 2019, 19:51
Королевская семья объявила, что принцесса Кристина умерла в пятницу, 16 августа, в возрасте 72 лет от рака кости
Об этом пишет France 24 .
Отмечается, что принцесса была почти слепой от рождения.
"Мы расстроены смертью нашей дорогой сестры и тети. Кристина была яркой личностью с большим сердцем", - говорится в сообщении королевского семейства.
Известно, что в 1975 году принцесса вышла замуж за кубинского учителя Хорхе Гильермо, который отказался от своего права наследовать престол. За годы брака у супругов родилось трое детей. В 1996 году супруги развелись.
Кристина будет кремирована в частном порядке.
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