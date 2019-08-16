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Espreso.tvОбществоВ Киеве внедорожник вылетел на тротуар и снес дерево

В Киеве внедорожник вылетел на тротуар и снес дерево

В Киеве произошло ДТП, водитель от госпитализации отказался, посторонние не пострадали

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На Крепостном переулке водитель внедорожника Toyota на повороте не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес дерево.

К счастью, на тротуаре не было случайных прохожих.

Врачи "скорой" осмотрели водителя, однако от госпитализации он отказался. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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