В Киеве внедорожник вылетел на тротуар и снес дерево
16 августа, 2019, 23:01
В Киеве произошло ДТП, водитель от госпитализации отказался, посторонние не пострадали
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На Крепостном переулке водитель внедорожника Toyota на повороте не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес дерево.
К счастью, на тротуаре не было случайных прохожих.
Врачи "скорой" осмотрели водителя, однако от госпитализации он отказался. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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