В Киеве открылась выставка, посвященная украинским спортсменам

16 августа, 2019, 18:37

На Певческом поле в Киеве открылась выставка, посвященная знаменитым украинским спортсменам

Об этом сообщает Укринформ.

На территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле", в Киеве открылась ландшафтная выставка ко Дню Независимости Украины. Нынешнюю решили посвятить украинскому спорту.

Главными героями композиций стали знаменитые украинские спортсмены: братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл, Яна Клочкова и другие.

В Киевзеленстрое отметили, что для создания композиций были использованы 220 тысяч различных цветов.

На выходных организаторы обещают увлекательную развлекательную программу и мастер-классы по различным видам спорта, принять участие в которых смогут все желающие.

Выставка продлится с 16 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00.