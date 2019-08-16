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Espreso.tvОбществоВ Эстонии задержали украинца, который хотел подзаработать таксистом в аэропорту

В Эстонии задержали украинца, который хотел подзаработать таксистом в аэропорту

В Таллинне задержали гражданина Украины, который пытался оказывать услуги такси, находясь в Эстонии как турист

Об этом сообщает ERR.

Мужчина 1971 года рождения, которого патрульные остановили для проверки в столичном порту Ванасадам, утверждал, что находится в Эстонии с туристической целью. Однако украинец не смог документально подтвердить, что у него достаточно средств, чтобы находиться в стране.

Сотрудники таможни подтвердили, что он оказывал услуги такси в терминале "D" таллиннского порта. Мужчину доставили в Кесклиннаское отделение полиции.

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