В Дарницком районе столкнулись три автомобиля - двое пострадавших

16 августа, 2019, 11:22

В Дарницком районе столицы в результате столкновения трех авто пострадали два человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам водителя Daewoo, он приближался к перекрестку, как вдруг прямо перед ним повернул встречный автомобиль.

Избегая столкновения, водитель Daewoo выкрутил руль, машину понесло боком в автомобиль Volkswagen, который двигался навстречу. От удара одно из авто зацепило еще и грузовик Iveco.

Врачи "скорой" госпитализировали мужчину и женщину, которые находились в немецком авто. Водитель Daewoo, несмотря на травмы, от госпитализации отказался.