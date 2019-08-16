В Чехии украинца приговорили к 17,5 годам тюрьмы за жестокое убийство проститутки

16 августа, 2019, 15:45

В чешском городе Усти-над-Лабем суд приговорил 29-летнего украинца Андрея Мацолу к 17,5 годам лишения свободы за жестокое убийство проститутки

Об этом сообщает издание Novinky.

Стоит отметить, что нападение на женщину камеры наблюдения в городе Теплице зафиксировали еще в декабре 2018 года. Тогда Мацола находился в Чехии только 14 дней. Сначала он попытался договориться с одной из проституток, однако ему не удалось. Впоследствии он вроде достиг соглашения на секс за 300 чешских крон с другой. Однако, по его словам, впоследствии она стала требовать больше денег за оплату услуги.

Тогда он набросился на нее с кулаками, а потом ударил камнем по голове. Женщина скончалась на месте, ее травмы были несовместимые с жизнью.

На суде украинец признался в совершении убийства, но отрицает факт изнасилования, в котором его обвиняли прокуроры. Они требовали для мужчины максимального наказания.

Судьи не нашли доказательств изнасилования, поэтому осудили гражданина Украны к 17,5 годам лишения свободы за убийство и хулиганство. Кроме этого, ему в течение 10 лет запрещено въезжать в Чехию.