Укрпочта будет оценивать качество работы отделений по QR-кодам
16 августа, 2019, 22:22
Укрпочта 16 августа запустила оценку качества работы отделений по QR-коду
Об этом сообщил в Facebook гендиректор Укропошты Игорь Смелянский.
В частности, после скана QR-кода, клиенты Укрпочты смогут выставить оценку от 0 до 10, где первое число означает "категорически не рекомендую", а второе - "обязательно порекомендую".
Помимо самой оценки, можно будет направить комментарий или фото / видео отделения. Таким образом Укрпочта планирует повысить качество сервиса.
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