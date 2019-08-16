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Espreso.tvОбществоУкрпочта будет оценивать качество работы отделений по QR-кодам

Укрпочта будет оценивать качество работы отделений по QR-кодам

Укрпочта 16 августа запустила оценку качества работы отделений по QR-коду

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Укропошты Игорь Смелянский.

В частности, после скана QR-кода, клиенты Укрпочты смогут выставить оценку от 0 до 10, где первое число означает "категорически не рекомендую", а второе - "обязательно порекомендую".

Помимо самой оценки, можно будет направить комментарий или фото / видео отделения. Таким образом Укрпочта планирует повысить качество сервиса.

 

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