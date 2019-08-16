У берегов Камеруна пираты захватили 8 украинских и 9 китайских моряков, - СМИ

16 августа, 2019, 17:50

У берегов Камеруна пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта", которое принадлежит датской компании "Ультрабалк". Захвачены 8 украинских и 9 китайских моряков

Об этом сообщает AFP.

Агентство Chiha News заявило, что "у берегов Камеруна похитили 9 китайских граждан и 8 украинских моряков".

#BREAKING 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk - China News中国新闻网(@Echinanews) August 16, 2019

По данным Министерства иностранных дел России, нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации.

"Власти Камеруна и представители компании-судовладельца принимают меры по выяснению обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.