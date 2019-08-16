//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ берегов Камеруна пираты захватили 8 украинских и 9 китайских моряков, - СМИ

У берегов Камеруна пираты захватили 8 украинских и 9 китайских моряков, - СМИ

У берегов Камеруна пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта", которое принадлежит датской компании "Ультрабалк". Захвачены 8 украинских и 9 китайских моряков

Об этом сообщает AFP.

Агентство Chiha News заявило, что "у берегов Камеруна похитили 9 китайских граждан и 8 украинских моряков".

 

По данным Министерства иностранных дел России, нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации.

"Власти Камеруна и представители компании-судовладельца принимают меры по выяснению обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать