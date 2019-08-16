Трамп дал совет Си Цзиньпину, как решить проблему с протестами в Гонконге

16 августа, 2019, 11:12

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру Китая Си Цзиньпину необходимо лично встретиться с протестующими в Гонконге

По мнению Трампа, это поможет решить ситуацию с массовыми протестами в Гонконге.

"Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступило бы счастливое и просветленное окончание проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь", - написал Трамп у себя в Twitter.

Он также ретвитнул свой пост, где написал, что хорошо знает Си Цзиньпина.

По мнению Трампа, он мог бы быстро и гуманно решить проблему Гонконга.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали. "Я очень хорошо знаю президента Китая Си. Он великий лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в "жестких делах". У меня нет ни малейших сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?" - написал тогда Трамп.