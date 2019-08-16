Супрун рассказала, как рожать матерям с герпесом

16 августа, 2019, 15:51

В большинстве случаев герпетическая инфекция новорожденных случается у детей матерей без предварительных данных о заболеваниях в анамнезе: то есть он был, но никак не проявлялся

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Отмечается, что в случае, если заражение произошло перед родами, то риск передачи 30-50%. Если мать имела эпизодические проявления генитального герпеса ранее, или заразилась в течение 1-го триместра, то вероятность передачи вируса ребенку меньше 1%.

Супрун рассказала, что здоровым женщинам, чьи партнеры имеют герпесвирусную инфекцию, следует воздержаться от незащищенного секса в течение 3-го триместра.

"Если у женщины не было проявлений ГВЛ-1 (на губах), то следует воздержаться во время беременности от орального секса с партнером-носителем вируса. Перед родами женщине необходимо обследоваться относительно генитального герпеса. Если есть проявления, то рекомендуют делать кесарево сечение" , - добавила она.