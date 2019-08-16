Суд над Грымчаком: ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд Чернигова

16 августа, 2019, 18:47

В Деснянский районный суд Чернигова поступило ходатайство об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что уже получили ходатайство относительно меры пресечения.

Согласно автоматического распределения судебных дел, он будет рассматривать следственная судья Наталья Лямзина. Время заседания пока не известно.

Также суд сообщил, что в ходатайстве прокуроры просят суд взять под стражу как Грымчака, так и его помощника Овдиенко с возможностью внесения залога в размере 6690 прожиточных минимумов ($ 510 тыс.) для трудоспособных лиц.

Оба они подозреваются в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

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