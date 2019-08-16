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Espreso.tvОбществоСуббота в Украине будет самой холодной в Европе, - синоптик

Суббота в Украине будет самой холодной в Европе, - синоптик

В субботу, 17 августа, в Украине дневная температура воздуха составит +17+24 градуса

Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В субботу у украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, повытаскивать и проветрить плащи и даже пуховички перед новым сезоном. Ведь 17 августа Украина будет одной из самых холодных в Европе", - отметила Диденко.

В южной части и на востоке страны будет теплее, + 23+28 градусов.

На фоне "не столь уж страшных" +18+20 градусов будет завевать северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.

А в воскресенье, 18 августа предполагается +24+29, на севере +20+24 градуса.

В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкасщины, в субботу кое-где на Западе. Однако эти осадки будут локальными и безжизненными. На большинстве территории будет сухая погода.

В Киеве 17 августа будет холодным и ветреным: +18+20 градусов. Возможен небольшой дождь.

В воскресенье 18 августа в столицы потеплеет до +23+24 градусов, без осадков.

19 августа, в понедельник, на Спаса, в Киеве ожидается солнечная и теплая погода, +25 +27 градусов.

Также сообщается, что с 19 августа лето начнет возвращаться в Украину снова.

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