Суббота в Украине будет самой холодной в Европе, - синоптик
Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"В субботу у украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, повытаскивать и проветрить плащи и даже пуховички перед новым сезоном. Ведь 17 августа Украина будет одной из самых холодных в Европе", - отметила Диденко.
В южной части и на востоке страны будет теплее, + 23+28 градусов.
На фоне "не столь уж страшных" +18+20 градусов будет завевать северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.
А в воскресенье, 18 августа предполагается +24+29, на севере +20+24 градуса.
В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкасщины, в субботу кое-где на Западе. Однако эти осадки будут локальными и безжизненными. На большинстве территории будет сухая погода.
В Киеве 17 августа будет холодным и ветреным: +18+20 градусов. Возможен небольшой дождь.
В воскресенье 18 августа в столицы потеплеет до +23+24 градусов, без осадков.
19 августа, в понедельник, на Спаса, в Киеве ожидается солнечная и теплая погода, +25 +27 градусов.
Также сообщается, что с 19 августа лето начнет возвращаться в Украину снова.
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