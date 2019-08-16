Стартовали съемки второй части украинской комедии "Бешеная свадьба"

16 августа, 2019, 21:28

Фильм Влада Дикого "Бешеная свадьба" стал лидером проката в 2018 году среди украинских лент

Об этом сообщает Госкино.

"Разбита тарелка в честь старта съемок комедии "Бешеная Свадьба 2". В центре истории - Василий Середюк (Назар Заднепровский) - заботливый отец, верный муж, искусный хозяин. Прошел год, как младшая дочь нарядилась в свадебное платье. Эмоции поутихли, и темпераментный отец только вздохнул полной грудью, как .. старшая дочь приводит в дом неожиданного зятя, и еще какого! А значит, нас ждет еще одна бешеная свадьба. И чтобы пережить его, Василию придется аккумулировать все свои силы и задействовать скрытые резервы. Зрителя ждут новые герои, новые курьезы и новые испытания", - комментируют в Госкино.

В комедии появятся новые звездные лица, среди которых Позитив - участник групп "Время и Стекло" и MOZGI. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Oleksii Potapenko) и диакона Пилипона (Dmitriy Monatik) в роли хориста Кондрата, а также станет музыкальным сопродюсером фильма.

"История в "Бешеной Свадьбе 2" должна происходить не только по всем канонам, установленным в первой части, - говорит продюсер фильма и исполнитель роли Назария Запухляка Юрий Горбунов, - не просто быть логичным ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Большой успех вызывает и очень большие надежды зрителей по сиквелу, а следовательно - сверхвысокие требования к конечному продукту. Сможем ли мы оправдать эти ожидания? Я уверен, мы справимся ".

Лента стала одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино, заручившись финансовой поддержкой государства.

"Первая часть фильма имела невероятный успех: "Бешеная свадьба" не только окупилась в прокате и стала прибыльной, но и останется в истории как первый фильм, продюсеры которого вернули государству привлеченные средства с процентами. Желаем "Бешеной свадьбе 2" превзойти этот успех", - прокомментировал глава Госкино Филипп Ильенко.

В прокат продолжение самого кассового комедии 2018 выйдет под Новый год - 25 декабря.