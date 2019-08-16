Спикер Сената Польши едет на годовщину Костюхнивской битвы на Волынь

16 августа, 2019, 11:51

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский посетит Волынь 16-17 августа, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Костюхнивскому сражению

Об этом сообщает Польское радио.

"Со Станиславом Карчевским в Украину приедут также сенаторы Гражина Cтарк, Рышард Бониславский и Анджей Пайонк", - говорится в сообщении.

Кроме того, спикер Сената взял почетный патронат над торжественными мероприятиями "О защитниках наших польских границ" в селе Костюхновка Маневицкого района Волынской области.

По программе визита, в пятницу вечером спикер Сената Польши встретится с гарцерами, с которыми примет участие в зажигании свечей и молитве на польском военном кладбище, где похоронены легионеры, погибшие во время битвы в 1916 году. В субботу Карчевский посетит села Вовчицк, Куклы, Яблоньку и город Орехов.

Спикер Сената примет участие в торжественных мероприятиях в Польском лесу, в гарцерской перекличке, мессе, торжествах, посвященных реконструкции часовни легионеров, возложении цветов и зажигании свечей. Затем состоится пикник, на котором запланирована встреча с организациями поляков, живущих в области, и встреча с гарцерским гуфцем на Волыни.