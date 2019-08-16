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Espreso.tvОбществоСпикер Сената Польши едет на годовщину Костюхнивской битвы на Волынь

Спикер Сената Польши едет на годовщину Костюхнивской битвы на Волынь

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский посетит Волынь 16-17 августа, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Костюхнивскому сражению

Об этом сообщает Польское радио.

"Со Станиславом Карчевским в Украину приедут также сенаторы Гражина Cтарк, Рышард Бониславский и Анджей Пайонк", - говорится в сообщении.

Кроме того, спикер Сената взял почетный патронат над торжественными мероприятиями "О защитниках наших польских границ" в селе Костюхновка Маневицкого района Волынской области.

По программе визита, в пятницу вечером спикер Сената Польши встретится с гарцерами, с которыми примет участие в зажигании свечей и молитве на польском военном кладбище, где похоронены легионеры, погибшие во время битвы в 1916 году. В субботу Карчевский посетит села Вовчицк, Куклы, Яблоньку и город Орехов.

Спикер Сената примет участие в торжественных мероприятиях в Польском лесу, в гарцерской перекличке, мессе, торжествах, посвященных реконструкции часовни легионеров, возложении цветов и зажигании свечей. Затем состоится пикник, на котором запланирована встреча с организациями поляков, живущих в области, и встреча с гарцерским гуфцем на Волыни.

  • Костюхнивская битва - это бой, который проходил 4-6 июля 1916 г. вблизи украинского села Костюхновка (ныне Маневицкого района Волынской области) между войсками Австро-Венгрии и Российской империи. Является крупнейшим столкновением сил во время Брусиловского прорыва. В этой битве 2000 польских воинов были убиты либо ранены.

 

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