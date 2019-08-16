//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСпасатели разминировали территорию возле моста в Станице Луганской

Спасатели разминировали территорию возле моста в Станице Луганской


фото: Станично-Луганська райдержадміністрація
Спасатели ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской

Об этом сообщает Общественное радио со ссылкой на источники в ГСЧС и ОБСЕ.

Работы по разминированию продолжались 16 суток.

В то же время боевики заявляют, что в пятницу, 16 августа, также завершают разминирование возле разрушенного моста.

Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированной территории".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать