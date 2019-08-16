Спасатели разминировали территорию возле моста в Станице Луганской

16 августа, 2019, 19:26

Спасатели ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской

Об этом сообщает Общественное радио со ссылкой на источники в ГСЧС и ОБСЕ.

Работы по разминированию продолжались 16 суток.

В то же время боевики заявляют, что в пятницу, 16 августа, также завершают разминирование возле разрушенного моста.

Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированной территории".