Спасатели разминировали территорию возле моста в Станице Луганской
16 августа, 2019, 19:26
Спасатели ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской
Об этом сообщает Общественное радио со ссылкой на источники в ГСЧС и ОБСЕ.
Работы по разминированию продолжались 16 суток.
В то же время боевики заявляют, что в пятницу, 16 августа, также завершают разминирование возле разрушенного моста.
Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированной территории".
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