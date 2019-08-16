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Espreso.tvОбществоСегодня политзаключенный Виталий Маркив празднует 30-й День рождения

Сегодня политзаключенный Виталий Маркив празднует 30-й День рождения

16 августа украинскому военному Виталию Маркиву, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы, исполняется 30 лет

Об этом передает Еспресо.TV

Министерство внутренних дел поздравило Маркива в Facebook:

"С Днем рождения, Виталий Маркив! Наш герой, наш красавец, наш защитник, вся Украина ждет тебя дома! И в этот день мы хотим пожелать скорейшего возвращения!" - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 июля итальянский суд в Павии приговорил бойца Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли, который был в Славянске со стороны боевиков.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

Виталий Маркив - украинец, в 16 лет с родителями переехал в Италию с Тернопольщины. Родители до сих пор живут в Италии, там же он имеет много друзей еще со времен обучения в колледже.

В 2013 году он решил приехать в Украину, устав следить за событиями на Майдане Независимости дистанционно. Уже 6 декабря он был в Киеве. С начала войны на Донбассе был добровольцем в Нацгвардии.

 

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