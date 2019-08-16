СБУ заинтересовалось кинотеатром IMAX, который работает в аннексированном Крыму
16 августа, 2019, 17:22
Служба безопасности Украины "учла в оперативной деятельности" журналистское расследование о работе в аннексированном Крыму канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .
Отмечается, что СБУ сначала проверит эту информацию, а потом начнет правовое реагирование.
Сейчас ялтинский кинотеатр "Сатурн IMAX" продолжает работу . В нем показывают иностранные фильмы в формате IMAX, несмотря на режим санкций. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.
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