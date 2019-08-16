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Espreso.tvОбществоРФ не хочет проводить саммит в "нормандском формате" без тщательной подготовки

РФ не хочет проводить саммит в "нормандском формате" без тщательной подготовки

Французская сторона неоднократно выступала с предложением провести саммит с учетом смены руководства в Украине, но Россия не видит смысла в этом без тщательной подготовки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы", - заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он отметил, что французская сторона неоднократно выступала с предложением провести саммит с учетом смены руководства в Украине.

"Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства в Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть тщательно подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что на переговорах 19 августа президентов Российской Федерации и Франции Владимира Путина и Эмманюэлю Макрона будет "обсуждаться украинский конфликт, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата".

 

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