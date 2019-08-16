Разумков назвал 3 первоочередные реформы
16 августа, 2019, 17:51
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал реформы, которые, по его мнению, надо в первую очередь завершить
Об этом пишет НВ.
"Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупции в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я не доволен", - рассказал Разумков.
Он также добавил, что во многих вопросах не поддерживает Ульяну Супрун, однако, положительно выделил процедуру закупки медпрепаратов.
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