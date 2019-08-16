Рассмотрение дела Екатерины Гандзюк состоится в Одессе

16 августа, 2019, 21:42

Производство, которое будет рассматривать Приморский суд Одессы, касается фигуранта Игоря Павловского

Об этом сообщает "Думская".

"Производство, которое будет рассматривать Приморский суд Одессы, касается фигуранта Игоря Павловского, которого обвиняют в сокрытии тяжкого преступления. Родственники погибшей подали ходатайство о признании их потерпевшими по этому делу. Однако ни прокурор, ни подозреваемый в суд не явились. Следующее заседание назначено на 22 августа ", - говорится в сообщении.

По словам отца Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка, "тактика Павловского и адвоката такова, что необходимо всячески влиять на то, чтобы судебные заседания не проводились до тех пор, пока всем это не надоест, и сюда перестанут ходить активисты, журналисты, пострадавшие".