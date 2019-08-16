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Espreso.tvОбщество"Все депутаты хотят, чтобы я остался": глава Одесского облсовета уже не уходит в отставку

"Все депутаты хотят, чтобы я остался": глава Одесского облсовета уже не уходит в отставку

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать свое заявление о досрочном прекращении полномочий в должности

Об этом сообщает "Думская".

Такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей глав облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

"Раз вы не можете меня провести (в отставку, - ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался - я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности", - цитирует Урбановского "РБК-Украина".

 

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