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Espreso.tvОбщество"Творили полный беспредел": российский писатель Прилепин похвастался своими "показателям" убийств на Донбассе

"Творили полный беспредел": российский писатель Прилепин похвастался своими "показателям" убийств на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, который в 2016 году присоединился к боевикам "ДНР", хвастается тем, что подразделение, которым он руководил, убило наибольшее количество людей в районе дислокации своего батальона

Интервью он дал луганскому СМИ "Восточный Вариант" .

"Что бы там ни говорили, я руководил боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. ... Ни одно подразделение из донецких батальонов не могло по показателям сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный галимый произвол. То, что мы вытворяли "- похвастался своими "подвигами" Прилепин.

При этом россиянин уверен, что документы, подтверждающие, что именно в районе дислокации его батальона погибло больше людей, однажды "всплывут", но при этом самому Прилепин за эти преступления ничего не будет.

"Меня вообще никакие ваши суды не волнуют, никто меня не посадит ни в какую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще", - заявил писатель.

Прилепин также подчеркнул, что сейчас свободно выезжает за границу и посещает страны ЕС.

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